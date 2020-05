Inter, la Juventus ci ha provato ma resta con un pugno di mosche in mano

Ci hanno provato in diversi tra i top club italiani ed europei. La Juventus per ultima era arrivata ad offrire a Lorenzo Pirola un milione lordo all’anno. Visto che il contratto del giovanotto era in scadenza nel 2021, secondo gli auspici di Paratici avrebbe dovuto dire di no alla proposta di rinnovo dell’Inter per poi andare a Torino a parametro zero tra 12 mesi. Liverpool e Manchester City lo hanno seguito per lunghi mesi, aspettando la frattura tra il ragazzo ed il club nerazzurro. Ora restano tutti con un pugno di mosche in mano, Pirola ha deciso di non ascoltare le sirene ed ha rinnovato il contratto con l’Inter fino al 2025.

Il difensore centrale, classe 2002, è uno dei talenti che più si sono messi in mostra sullo scenario internazionale, votato come miglior difensore all’Europeo Under 17 e nella top 11 del mondiale di categoria. E’ facile prevedere che fin dalle prossime settimane Pirola si affacci con una certa regolarità nello spogliatoio della prima squadra. Conte lo ha già visto e valutato, dunque è verosimile ipotizzare che sul rinnovo del contratto abbia influito anche la sua parola.