Inter: la giornata in meno di riposo viene analizzata

Il Mister Conte non ha accusato nessuno. Non ha indicato nessuno. Non ha delineato nessuna polemica. Ha semplicemente risposto ad una domanda in conferenza stampa.

Evidentemente non è stato chiaro a qualcuno che non ha perso l'occasione di fomentare una polemica sterile e non voluta dal Mister; l'opinionista ha preso le difese di squadre non nominate da Conte e velatamente accusato di piangeria il nostro tecnico.

Come al solito tutto ció che proviene da casa Inter viene interpretato sempre in maniera negativa anche quando, come in questo caso, le accuse non sono state neppure sfiorate.