Inter, La Gazzetta dello Sport: "Skriniar, De Vrij e Bastoni come la BBC"

Anche La Gazzetta dello Sport nell'edizione di stamani dedica uno spazio all'Inter con questo lapidario titolo: "Skriniar, De Vrij e Bastoni come la BBC". Ricordando la Juve di Barzagli, Bonucci e Chiellini, il noto quotidiano esalta la fortezza nerazzurra che giace davanti a Handanovic.

Dopo Roma-Inter gli uomini di Conte hanno subito solo una rete su azione, quella del brasiliano Hernani contro il Parma. Con la punizione di Milinkovic fanno un totale di due reti subite nelle ultime nove giornate: nessuno in Europa ha fatto meglio dell'Inter nel girone di ritorno.

Se Bastoni è il mancino di qualità che gestisce le tempistiche dell'impostazione nerazzurra, Skriniar è un altro, svuotato dalla concorrenza di Godin e finalmente adattatosi alla difesa a tre. De Vrij, migliorato in cattiveria e personalità, è il vero baluardo. "Con Conte ha trovato la sua piena espressione e il tecnico non ci rinuncia quasi mai: appena due partite saltate, di cui una per squalifica".

Il castello, come si legge tra le pagine, ha fondamenta solide.