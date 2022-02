Inter, la gara col Bologna diventa cruciale: la situazione sul recupero

Inter - Una gara, quella col Bologna, che interessa a tante.

Dalla Juventus al Milan, passando per il Napoli, il match che manca a rossoblù e nerazzurri è di fatto fondamentale in chiave Scudetto. La sfida sarebbe dovuta andare in scena il giorno dell'Epifania, lo scorso 6 gennaio. Non disputata causa diversi casi di Covid tra i giocatori di Mihajlovic, la sfida è in teoria da recuperare come il resto delle partite non giocate nella stessa giornata (che vedono protagoniste tra le altre anche Fiorentina e Atalanta). Tanta attesa per Bologna-Inter, ma anche molteplici dubbi.

La Lega non ha ancora ufficializzato una data, visto e considerando come l'Inter abbia presentato ricorso per avere il 3-0 a tavolino senza giocare la sfida rinviata dopo il no dell'ASL. Per ora il giudice sportivo Mastrandrea ha dato ragione all'ente locale bolognese, che aveva bloccato i giocatori di casa dal disputare il match contro i nerazzurri. Senza il responso del ricorso alla Corte d'Appello federale, la Lega non può riprogrammare la sfida tra Bologna e Inter. Qualora i nerazzurri dovessero vedere il ricorso rigettato nel secondo grado, potrebbero rivolgersi in ultima istanza al Collegio di Garanzia dello Sport, allungando di fatto i tempi.

In caso di ricorsi rigettati, la gara tra Bologna e Inter potrebbe giocarsi a marzo (prime date utili il 15, 16 o 17, ma anche il 29, 30 o 31) oppure ad aprile (5, 6, 7, 12, 13 o 14 del mese). Solamente, però, in caso di eliminazione da parte dei nerazzurri in Champion's League, perché in caso contrario gli slot disponibili a metà settimana sarebbero occupati dai quarti ed eventualmente dalle semifinali del torneo.

Il recupero di Bologna-Inter si giocherebbe il 26 o il 27 aprile in caso di eliminazione nerazzurra nei quarti di Champions. Con l'Inter in semifinale, gara per forza di cose da disputare a maggio. Dopo la vittoria ed il sorpasso del Milan di ieri, quella del Dall'Ara diventa davvero un match cruciale.