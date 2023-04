Inter, la finanza che conta punta sul gran capo di Investcorp

di Redazione, pubblicato il: 16/04/2023

(Inter) Il fondo del Bahrain Investcorp potrebbe davvero rilevare l’Inter dal gruppo Suning? Ne ha parlato il Sole 24 Ore, altre testate europee hanno ripreso la notizia nei giorni scorsi.

Oggi è il turno del gotha della stampa finanziaria mondiale. Il Financial Times parla di Investcorp o meglio, il suo massimo dirigente Mohammed Alardhi, è davvero intenzionato ad investire nel calcio europeo.

“Ad esempio, nonostante gli anni di caccia ai trofei di Gucci e Tiffany siano alle spalle, Investcorp ha fatto un tentativo infruttuoso di acquisire l’AC Milan, la squadra di calcio italiana, l’anno scorso. Alardhi non dirà perché i colloqui siano falliti, ma non esclude nemmeno un altro tentativo di investire nello sport europeo, che ritiene maturo per l’espansione.”