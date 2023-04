di Redazione, pubblicato il: 07/04/2023

(Inter) Dopo la rissa alla fine di Juventus Inter sono arrivate le sanzioni del giudice sportivo. Curva bianconera chiusa per un turno, squalifiche per Lukaku, Handanovic e Cuadrado.

Inutile tornare sull’ingiustizia che sta subendo il centravanti belga, offeso da ululati razzisti e costretto al pit stop nel match di ritorno.

Fa discutere non poco l’atteggiamento del club bianconero che ha già annunciato l’intenzione di ricorrere contro lo stop alla curva.

I filmati ci sono, le relazioni degli ispettori in campo pure. Tutti hanno visto e sentito (fuorchè il sig.Massa).

Torna alla mente il comportamento dell’Inter quando a San Siro accaddero fatti analoghi durante la gara con il Napoli. Era il dicembre 2018, dagli spalti arrivarono forti e chiari insulti razzisti a Koulibaly. Furono i giocatori nerazzurri, Icardi prima di tutti, ad avvicinarsi al difensore azzurro per consolarlo e marcare la distanza da quegli atteggiamenti. Qualcuno ha visto lo stesso atteggiamento da parte di qualche giocatore bianconero?

L’Inter dichiarò immediatamente che non avrebbe impugnato l’eventuale sanzione comminata per quei fatti, il primo modo per dissociarsi da quegli atteggiamenti razzisti. Il giudice in quel caso chiuse lo stadio per due turni.

Questione di stile o di mentalità?