Inter, la classifica dei più utilizzati: in due sempre in campo, spicca un jolly

Inter, si è chiusa nel migliore dei modi la prima parte di questa prima parte di stagione per i nerazzurri con il primo posto in campionato e la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.

Grande merito va anche a Simone Inzaghi che ha saputo trovare la quadra giusta e sfruttato al meglio ogni componente della rosa. Il tecnico ha utilizzato tutti i giocatori a disposizione ad eccezione dei due portieri di riserva Radu e Cordaz. Ad accumulare più presenze e minuti è stato il capitano Samir Handanovic schierato sempre da titolare è mai sostituto. Dietro di lui Marcelo Brozovic, elemento inamovibile per i nerazzurri, anche lui sempre in campo dal 1’ minuto ma sostituto per 10 volte. Sul gradino più basso del podio Milan Skriniar che finora ha saltato soltanto due partite. Spiccano le 24 presenze accumulate da Federico Dimarco, vero e proprio jolly nerazzurro, che si può considerare una sorta di dodicesimo titolare. Il giocatore meno utilizzato è stato il giovane Martin Satriano, solo 4 presenze per un totale di 33’, avanti a lui Kolarov con soli 44 minuti di gioco in campo divisi in 4 presenze. Al terzultimo posto Stefano Sensi 11 apparizioni, di cui solo una da titolare, ma con appena 169 minuti di gioco. Ecco di seguito riportata la classifica completa:

1) Handanovic presenze 2250’;

2) Brozovic 25 presenze 2045’;

3) Skriniar 23 presenze 2070’;

4) Barella 23 presenze 1869’;

5) Bastoni 23 presenze 1.852’;

6) Perisic 23 presenze 1722’;

7) Dzeko 24 presenze 1691;

8) De Vrij 18 presenze 1581;

9) Lautaro 23 presenze 1517;

10) Calhanoglu 21 presenze 1405;

11) Dumfries 21 presenze 1124’;

12) Darmian 15 presenze 1112’;

13) Dimarco 24 presenze 1009’;

14) Correa 16 presenze 598’;

15) Vidal 17 presenze 586’;

16) D’Ambrosio 10 presenze 516’;

17) Sanchez 16 presenze 455’;

18) Vecino 15 presenze 388’;

19) Gagliardini 12 presenze 380’;

20) Ranocchia 5 presenze 298’.

21) Sensi 11 presenze 169’;

22) Kolarov 4 presenze 44’;

23) Satriano 4 presenze 33’;