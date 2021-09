Inter, la Champions potrebbe limitare il passivo in bilancio: ecco di quanto

L'impegno di Champions dell'Inter potrebbe fruttare tanti soldi che farebbero molto comodo in vista del prossimo bilancio, dopo che, quest'oggi, è stata ufficializzata la perdita record di circa 245 milioni di euro - clicca qui per vedere tutti i dettagli.

Una situazione che non ha fatto di certo contenti i tanti tifosi nerazzurri, ma che potrebbe migliorare in vista del prossimo di bilancio. Infatti, secondo quanto riportato da parte de La Gazzetta dello Sport, per la squadra nerazzurra sarà importantissimo poter accedere agli ottavi di finale di Champions, perchè, in tale frangente, la società potrebbe beneficiare di un aumento dei ricavi di circa una ventina di milioni di euro. Questa cifra, ovviamente non calcolata al millesimo, viene considerata in base al fatto che, l'Inter si è già assicurata 45 milioni di euro per la sola parteciapzione alla Champions, ma se dovesse andare agli ottavi, ecco che la cifra potrebbe portare fino a 65 milioni di euro calcolati tra i 9,6 del passaggio del turno, altri soldi che arriverebbero dai market pool e l'incasso da stadio che, com'è ovvio, costituisce una variabile ancora troppo oscillabile per avere una cifra certa.

Insomma, per gli uomini di Inzaghi sarà fondamentale fare bene in Champions e raggiungere un ottavo che manca da 10 lunghissimi anni. Dopo la sconfitta beffarda con il Real Madrid, e il pareggio sofferto contro lo Shakhtar Donetsk, adesso l'Inter dovrà affrontare la capolista Sheriff che sta stupendo tutti in questo girone - leggi qui i dati relativi alla squadra moldava. Il bilancio ha dato un rosso importante, la Champions può ridurre le perdite. Stavolta l'Inter non ha nessuna scusa.