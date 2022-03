Inter, l’uomo in più per la volata scudetto. Inzaghi conta su un nuovo top

Inter, adesso hai scoperto anche Gosens.

Nella sfida di venerdì, valevole per la 28° giornata di Serie A, tutto il popolo nerazzurro ha assistito alla prima vera giocata di Robin Gosens, che praticamente al primo pallone toccato, ha servato Edin Dzeko dopo un movimento di altissimo livello servito da Barella.

Il laterale tedesco viene da una stagione travagliata, all’Atalanta infatti ha subito prima un grave infortunio, che poi si è addirittura riproposto con una ricaduta che lo ha tenuto fuori dai campi fin da fine settembre. Adesso Gosens è tornato in condizione, e la prestazione di ieri è sicuramente un messaggio per Simone Inzaghi, che adesso sa che può contare su di lui e su Ivan Perisic, che insieme formano una fascia sinistra di altissimo livello.

Gosens può essere considerato il vero uomo in più per questa parte finale di stagione, d’altronde le sue prestazioni e i suoi numeri li conosciamo tutti, soprattutto negli ultimi due anni. L’esterno tedesco, nella sua precedente avventura agli ordini di Gasperini, ha realizzato la bellezza di 20 gol nelle due stagioni precedenti, diventando un vero e proprio goleador. L’Inter lo ha acquistato per questo motivo, sperando che le magnifiche prestazioni degli scorsi anni possano ripetersi anche in nerazzurro.

Un altro recupero fondamentale è sicuramente quello di Correa; l’attaccante argentino ieri ha subito avuto l’occasione di tornare al gol una volta subentrato, salvo poi non inquadrare la porta nell’uno contro uno col portiere avversario. Correa è un unicum nella squadra nerazzurra: intraprendente, tecnico, bravo nel puntare l’uomo e negli strappi. Ci sarà bisogno anche di lui, chissà magari già nella partita di ritorno di Champions League contro il Liverpool.