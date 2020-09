Inter, l'Uefa fa i complimenti, Steven Zhang fa la sorpresa

Prima si è presa i complimenti dell’UEFA, poi ha riabbracciato una persona che non si vedeva da un po’, protagonista odierna in casa nerazzurra la Pinetina, il Centro sportivo nerazzurro dedicato alla memoria di Angelo Moratti. La nuova Clubhouse inaugurata poche settimane fa è stata omaggiata dall’Uefa con un post significativo: “un altro esempio di un club di alto livello che investe nel suo futuro con una struttura di prima classe”.

Nel pomeriggio poi la cittadella nerazzurra ha riabbracciato il Presidente Steven Zhang, assente da lungo tempo sia per il lockdown che per gli impegni di lavoro.

La Gazzetta dello Sport ha riportato che “Zhang è arrivato ad Appiano proprio mentre la squadra entrava in campo per l'allenamento del pomeriggio, ha assistito alla seduta al fianco dell'ad Marotta, del ds Ausilio e del vicepresidente Zanetti. Steven ha atteso appositamente la fine del lavoro sul campo per salutare Conte e i giocatori, ma intorno alle 19 è risalito in auto e ha lasciato Appiano. Una presenza comunque significativa, dopo il famoso summit che a fine agosto aveva sancito la decisione di proseguire con il progetto tecnico iniziato con Conte 15 mesi fa”.