Inter, l’infortunio di Vidal cambia le gerarchie a centrocampo

L’infortunio di Vidal è una brutta tegola per Antonio Conte, specialmente in questo momento della stagione, dove i nerazzurri sono obbligati a vincere più partite possibili per provare a blindare il primo posto in classifica. Il centrocampista si è sottoposto in mattinata all’intervento chirurgico al menisco del ginocchio sinistro e dovrebbe restare fuori per almeno un mese.

Il cileno, autore finora di una stagione ben al di sotto delle aspettative, aveva perso il posto di titolare a favore di Christian Eriksen; ma è sempre stato considerato dal tecnico nerazzurro l’alternativa principale in mezzo al campo. Secondo le ultime indiscrezioni il classe ‘87 potrebbe tornare a disposizione il prossimo 18 aprile, in occasione della sfida contro il Napoli. Vidal salterà dunque i match contro Torino, Sassuolo e Bologna.

L’assenza forzata di Vidal cambia dunque le gerarchie in mezzo al campo e potrebbe favorire il ritorno in campo di Matias Vecino e Stefano Sensi. Dopo Eriksen, la prima scelta resta quella di Roberto Gagliardini che è stato spesso utilizzato da Conte, ma nei prossimi match potrebbero trovare più spazio anche gli altri due centrocampisti.

L’uruguaiano ha completamente smaltito l’infortunio che lo ha costretto ai box per buona parte della stagione e sarebbe pronto ormai da qualche settimana al rientro in campo. Un’occasione che dovrebbe sfruttare anche Stefano Sensi, tornato anche lui pienamente a disposizione dopo diversi problemi fisici e anche psicologici che gli hanno messo i bastoni tra le gambe nell’ultimo anno.