Inter, l'ex tecnico José Mourinho si commuove: il motivo

Nel corso di un'intervista al canale spagnolo "El Chiringuito TV", José Mourinho - tecnico di quell'Inter che nel 2010 ha messo a segno lo storico "triplete", non ha trattenuto le lacrime di commozione. Il motivo è dato dal fatto che sente come non mai la mancanza del calcio, essendo fermo dallo scorso dicembre.

Queste le sue parole: "Dal primo momento in cui sono entrato nel calcio professionistico ho sentito come un clic e da allora non mi sono mai fermato. Ora che sono fermo, non riesco a godermi il momento. Il calcio mi manca".