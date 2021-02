Inter, l’ex Sartor arrestato: coltivava marijuana in un casolare

Come riportato da La Gazzetta di Parma, l’ex calciatore Luigi Sartor è stato arrestato lo scorso venerdì dalla Guardia di Finanza perché coltivava marijuana. Il 46enne è stato colto in flagrante mentre stava curando insieme ad un complice ben 106 piante di marijuana in un casolare abbandonato a Lesignano Palmia, piccola frazione dell’Appennino emiliano.

Gli agenti indagavano da diverso tempo su quello che succedeva in quel casolare in quanto avevano notato una luce notturna e un odore particolare proveniente dal suoi interno, oltre che un raddoppiamento della potenza del contatore.

Sartor si è avvalso della facoltà di non rispondere nel corso dell’interrogatorio e si trova attualmente agli arresti domiciliari. L'ex calciatore era già finito in carcere nel 2011 a causa del calcio scommesse, vicenda che si concluse per lui nel 2019 con la dichiarazione di prescrizione