Inter, l'esordio della nuova divisa. Manca lo sponsor, il web in subbuglio

Inter, ha debuttato ieri la nuova maglia. Speciale, altamente dibattuta, la divisa effetto serpente ha campeggiato sul prato di Lugano durante l'amichevole coi padroni di casa svizzeri, vinta dagli uomini di Simone Inzaghi ai calci di rigore dopo il 2-2 dei tempi regolamentari.

Il sito della Gazzetta dello Sport rimarca: "Le tradizionali strisce nerazzurre sono sostituite da delle squame che sfumano dall'azzurro al nero e ricordano la pelle di serpente".

Sul web diversi i commenti, tra chi è rimasto favorevolmente colpito dalla nuova iniziativa in tema di abbigliamento e chi - invece - conferma il rammarico per la rottura con la tradizione. Tante le posizioni espresse nei bar social del tifo nerazzurro, con Nainggolan e soci immortalati in foto divenute ben presto virali e sede di appassionati confronti sulla bontà o meno dell'operazione.

Intanto, "manca ancora il main sponsor, non ancora ufficializzato", precisa la Gazzetta. C'è invece lo scudetto, ben visibile, sul petto. I tifosi sperano che, al di là di tutto, la nuova divisa sia soprattutto vincente.