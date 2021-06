Inter, l’ennesimo colpo a zero di Marotta: Calhanoglu è solo l’ultimo

L’Inter ha chiuso per l’acquisto di Hakan Calhanoglu. Il turco, in scadenza con il Milan, approderà in nerazzurro a parametro zero. Altro colpo importante piazzato da Beppe Marotta, che si conferma come un vero e proprio mago dei parametri zero.Il turco è soltanto l’ultimo colpo a parametro zero nella lista del dirigente nerazzurro. L’amministratore delegato nerazzurro, nel corso della sua carriera, ha acquistato diversi giocatori importanti a costo zero.

Basti pensare ai giocatori acquistati a zero nella sua esperienza con la Juventus: il primo su tutti è senza dubbio Paul Pogba, acquistato a zero dal Manchester United e rivenduto a oltre 100 milioni di euro. Importante anche l'acquisto di Andrea Pirlo dal Milan, uno dei pilastri di quella Juventus. Ma anche nomi dal calibro di Dani Alves e Sami Khedira; senza dimenticare Emre Can, Coman, Fernando Llorente, l’ex Inter Lucio e Neto.

In nerazzurro, invece, il colpo più importante è senza dubbio quello di Diego Godin due stagioni fa, dopo una vita passata all'Atletoco Madrid. Oltre all’uruguaiano, Beppe Marotta, ha anche preso a zero Alexis Sanchez nella passata stagione dal Manchester United. Da sottolineare anche alcuni colpi low-cost messi a segno in nerazzurro la scorsa estate: Aleksander Kolarov per 1.5 milioni di euro e Arturo Vidal, un milione ai catalani per il cileno.