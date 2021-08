Inter: l'ennesima incognita avvolge Alexis Sanchez

"Alexis Sanchez vede il rientro con l'Inter, con l'incognita della chiamata della nazionale cilena all'orizzonte". Tuttosport in edicola oggi, martedì 24 agosto, fa il punto della situazione sull'attaccante rivelatosi il 'grande rebus' dell'estate.

"L'attaccante è tornato ieri (lunedì, ndr) a Milano dopo essersi sottoposto in Spagna a cure specifiche per mettersi alle spalle l'infortunio al gemello mediale" ricorda il quotidiano sportivo. Il cronoprogramma è chiaro: oggi si vedrà con lo staff interista per capire quali siano i prossimi passi per arrivare al completo recupero. "Il piano originale è quello di cercare di fare in modo che Sanchez sia pronto per il terzo turno di campionato, la gara contro la Sampdoria". Attenzione, però. "Prima del match con i blucerchati - ricorda Tuttosport - ci sono le date in cui in Sudamerica si giocheranno i turni di qualificazione per il mondiale in Qatar. Il Cile sarà impegnato il 2, il 5 e il 9 di settembre contro Brasile, Ecuador e Colombia". E il commissario tecnico non ha usato giri di parole: "Aspetteremo Sanchez fino all'ultimo minuto per capire esattamente la sua situazione".

Cosa succederà? Secondo il quotidiano sportivo torinese ora è arrivato il momento in cui "servirebbe però un po' di sensibilità per capire l'opportunità di della chiamata in un momento in cui la punta ancora deve mettersi del tutto alle spalle l'ultimo infortunio".