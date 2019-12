Inter, l'eliminazione dalla Champions pesa sui conti. Ma c'è un rimedio

L'eliminazione in Champions dell'Inter potrebbe avere conseguenze rilevanti sul bilancio della società: questa la notizia lanciata oggi dal noto portale di approfondimento economico e calcistico "Calcio e Finanza", che spiega attraverso un report anche l'ipotetica soluzione.



La qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea per club avrebbe garantito ai nerazzurri 12 milioni di euro in più. L'Inter al momento ha guadagnato 40,7 milioni e il pass verso la fase ad eliminazione diretta avrebbe fatto alzare il budget a 52,9.



Il club targato Suning ha già incassato 500mila euro per l'accesso ai sedicesimi di finale di Europa League, resta il rammarico per non aver battuto il Barcellona ieri sera. Una vittoria che poteva far alzare gli introiti alle casse della squadra.



La soluzione per pareggiare i conti è quella di vincere la coppa che assicurerebbe 14 milioni più 3,5 per la partecipazione alla Supercoppa Uefa.