Inter, l’attacco a Conte. C’è di mezzo Romelu Lukaku

Inter: Frank Leboeuf entra gamba tesa su Antonio Conte.

L'ex difensore del Chelsea non ha accettato le dichiarazioni del tecnico leccese sul Chelsea e sul gioco applicato da Thomas Tuchel. Contro la Juventus, in Champions League, Romelu Lukaku è apparso in difficoltà e, come dimostrano le ultime partite, il suo modo di giocare rispetto a quando vestiva la maglia nerazzurra è cambiato.

Lebeoeuf, tramite i microfoni di ESPN, ha bacchettato Conte per essere stato presuntuoso. In particolar modo non è piaciuta l'affermazione del tecnico attraverso la quale, nei salotti di Sky Sport, ha confermato di aver fatto bene e di aver fatto rendere al massimo Romeu Lukaku, prelevato poi dai Blues per 115 milioni di euro, al contrario di quanto sta facendo, attualmente, il collega tedesco.

Un'uscita che non è piaciuta all'ex difensore, ora anche attore, noto per non amare il modus operandi di Antonio Conte, al quale ha poi consigliato di fare un passo indietro e di non vantarsi troppo. L'ex allenatore dell'Inter non si è lasciato al meglio con il Chelsea, come dimostra la rottura con il presidente Roman Abramovich, e continua a ricevere critiche dai fedelissimi del club londinese.

Probabilmente la possibile cessione di Romelu Lukaku, ne parliamo qui in esclusiva con Maurizio Pistocchi, preventivata dagli Zhang ha poi portato Conte a lasciare, per l'ennesima volta, la sua squadra. Il tecnico non ha infatti accettato la politica di ridimensionamento post pandemia che avrebbe portato ad addii eccellenti. Oltre al centravanti anche Achraf Hakimi si è trasferito al Paris Saint Germain per circa 70 milioni di euro.