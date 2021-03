Inter, l’ATS da il via libera per le nazionali ma a una condizione

Buone notizie per l’Inter dopo che i tamponi svolti nella giornata di ieri sono risultati tutti negativi. Come riportato da SportMediaset, l’ATS di Milano ha dato il via libera ai giocatori nerazzurri per partire per le proprie nazionali ma ad una sola condizione.

L'ATS di Milano ha però disposto che gli internazionali Milan Skriniar, Achraf Hakimi, Christian Eriksen, Romelu Lukaku, Ionut Radu e i due croati Ivan Perisic e Marcelo Brozovic potranno raggiungere le rispettive nazionali a patto che lo facciano con mezzi privati e dovranno inoltre indicare un domicilio nella propria nazione di per continuare l'isolamento fiduciario.

La dirigenza nerazzurra però sarebbe in disaccordo con questa decisione e starebbe spingendo per non farli scendere in campo con le nazionali. I nazionali italiani Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e Stefano Sensi si trovano attualmente al Suning Training Centre in attesa di ulteriori disposizioni.