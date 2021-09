Inter, l'annucio di Socios.com: spunta la data del lancio dei Fan Token

INTER - Socios.com è ufficialmente il nuovo sponsor del club nerazzurro. L'annuncio è stato tramandato dalla piattaforma digitale che ha confermato l'ingresso della squadra presieduta dagli Zhang tramite un video sul profilo Twitter. Inoltre, è stata rivelata anche la data della moneta virtuale Fan Token prevista per il 10 settembre.

I Fan Taken sono risorse digitali collezionabili (coniate sulla blockchain di Chiliz) che garantiscono ai proprietari determinati vantaggi su una piattaforma progettata per un utilizzo semplice e intuitivo: lo scopo è dare a ogni fan l’opportunità di stringere un legame ancora più stretto con il club. Obiettivo al quale sta lavorando l'Inter per il presente e per il futuro.