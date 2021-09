Inter, l'analisi degli ex bomber: "Di Inzaghi l'attacco più forte della Serie A"

Inter: Il nuovo trio composto da Edin Dzeko, Lautaro Martinez e il Tucu Correa ha già incantato i tifosi dell'Inter. Di fatto, il nuovo trio di Simone Inzaghi sembra aver fatto dimenticare Romelu Lukaku. A fare un'analisi completa dell'attacco nerazzurro ci hanno pensato quattro ex attaccanti: Pazzini, Altobelli, Rolando Bianchi e Boninsegna.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ai quattro ex calciatori è stato chiesto di analizzare il trio offensivo dei nerazzurri soprattutto alla luce dell'addio di Lukaku. Rolando Bianchi, ex Toro e Atalanta non ha dubbi: "L'Inter ha l'attacco più forte e soprattutto il più completo. Lautaro e Correa? Una coppia affidabile, Inzaghi può contare di loro in certe partite. Ma Dzeko resta un punto di riferimento importante, quasi insostituibile. L’incognita è l'età". Sul tandem argentino anche Pazzini (ex Inter e Verona) ha detto la sua, elogiando soprattutto il Tucu: "Ha trovato quello che gli mancava e cioè il gol. Può andare in doppia cifra. Lui e Lautaro hanno caratteristiche che si completano". Secondo il "Pazzo", il nuovo attacco di Inzaghi è pure più forte di quello con Lukaku della scorsa stagione, dato che il nuovo trio garantisce più soluzioni tattiche e imprevedibilità.

Parole importanti sull'Inter da un grandissimo ex nerazzurro, ovvero Spillo Altobelli: "Abbiamo capito in fretta perché Inzaghi ha chiesto di avere Correa. Lui è Lautaro sono la grande novità di questo campionato. Sono bravi, veloci, hanno trovato l’intesa in tempi brevissimi dimostrando di poter giocare insieme". Mentre su Dzeko, Altobelli ha qualche dubbio riguardo l'età ma lo ritiene ancora in grado di entrare e decidere le partite.

Chi invece metterebbe sempre Dzeko al centro dell'attacco è Roberto Boninsegna, attaccante dell'Inter negli anni settanta. "Sostituire Lukaku è molto difficile, quasi impossibile. Dzeko è l’unico che può riuscirci anche se non è più giovanissimo. Se è in condizione può ancora fare la differenza". Sulla coppia Lautaro-Correa invece non si dice sorpreso: "Il loro valore non si scopre certo adesso, sono entrati subito in forma, trovando l’intesa a occhi chiusi. Sanno dare equilibrio alla squadra". Dunque Inter che, secondo questi grandi ex attaccanti, ha il miglior attacco della Serie A.