Inter, l'aggiornamento su Vlahovic: spunta la clausola

La Fiorentina sarebbe al lavoro per offrire il rinnovo di del contratto, in scadenza nel 2023, a Dusan Vlahovic.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il patron dei viola, Rocco Commisso, avrebbe messo sul piatto 4 milioni di euro all'anno per assicurarsi le prestazioni del calciatore serbo che dovrebbe poi firmare fino al 2025.

Nel nuovo contratto potrebbe essere inserite anche una clausola rescissoria per allontanare le minacce in arrivo dai club interessati. Sul classe 2000, come potete leggere in questo articolo, ci sarebbero Inter, Tottenham e Atletico Madrid.

La valutazione del cartellino sarebbe di circa 70 milioni di euro e, durante la scorsa estate, i toscani avrebbero rifiutato ben 60 milioni di euro in arrivo dalla squadra allenata da Diego Simeone. Il club nerazzurro, ne abbiamo parlato qui, vorrebbe anticipare la concorrenza intavolando un colpo per la prossima sessione invernale.

Nella trattativa potrebbe essere inserita una contropartita tecnica proprio per abbassare le alte pretese della Fiorentina. In estate, il tecnico Vincenzo Italiano avrebbe richiesto espressamente Stefano Sensi. Il centrocampista ex Sassuolo, però, è stato bloccato da Simone Inzaghi che lo apprezza molto per le qualità tecniche. Il calciatore, in questo inizio di stagione, è stato schierato come sottopunta alle spalle di Edin Dzeko.