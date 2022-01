Inter, l’agente Mancini spiega il perché della scelta di Gosens

L’Inter è tornata sul mercato, e lo ha fatto con un colpo delle grandi occasioni.

Robin Gosens infatti ha scelto di accettare la corte della società di Viale della Liberazione nonostante le tante richieste pervenute dai migliori campionati europei, Premier League su tutte.

Si stanno limando gli ultimi dettagli, ma ormai non ci sono dubbi sul passaggio del teutonico esterno sinistro alla corte di mister Simone Inzaghi, che aveva posto il ruolo di centrocampista di sinistra nelle priorità di intervento per potenziare l’organico.

Ed intanto, intercettato fuori dagli uffici della sede dell’Inter, l’agente del giocatore, Gianluca Mancini, ha chiarito le motivazioni che hanno portato Gosens ad accettare l’offerta nerazzurra declinando tutte le altre avances ricevute. Come riportato da Tuttomercatoweb infatti, Mancini ha dichiarato “Non è ancora fatta, ancora no. Contento? Vediamo. Mancano ancora dei dettagli. In serata? Non lo so. Il giocatore è contento? L'Inter è l'Inter”.

Parole che non possono che lusingare i tifosi interisti, che aggiungono alla felicità dell’ottima operazione portata avanti e conclusa dalla società, anche l’orgoglio di vedere rivendicato un ruolo di leadership sul panorama nazionale ed europeo. E nessuno può e vuole togliere meriti ad una proprietà e una dirigenza che con determinazione ed oculatezza ha creato un modello invidiato da tutte le concorrenti.

L’Inter è capolista, vince, gioca bene ed è organizzata in ogni minimo dettaglio, muovendosi con la saggezza di una squadra di alto livello e riprendendosi il ruolo che la storia le assegna di diritto: una grande tra le più grandi.

Gosens, per puntare alla seconda stella e per tornare a competere per la gloria europea. Perché “L’Inter è l’Inter”. Clicca qui per i dettagli dell'affare Gosens