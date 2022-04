Inter, l’agente di Radu difende il suo assistito e lancia una frecciata

Inter, Ionut Radu è finito al centro delle critiche per il clamoroso errore contro il Bologna che potrebbe costare ai nerazzurri lo scudetto.

Il portiere ha lisciato un retropassaggio di Perisic nel finale di Bologna-Inter e di fatto regalato a Sansone il gol della vittoria. A fine partita è scoppiato in lacrime con molti suoi compagni di squadra che sono corsi a consolarlo (leggi qui l’articolo).

L’agente del rumeno, Oscar Damiani, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di tuttomercatoweb.com in cui ha difeso il suo assistito e lanciato anche una frecciata ai nerazzurri. Damiani ha subito dichiarato che a tutti può capitare di sbagliare, ultimamente anche portiere dal calibro di Buffon e Donnarumma si sono resi protagonisti di errori clamorosi. Ha poi proseguito sottolineando lo scarso impiego del suo assistito: “Il fatto che non giochi mai non aiuta. Un portiere ha bisogno di fiducia. A un’ora dalla partita ti viene detto che giochi non è facile. L’errore rimane. Ma Radu è forte, ha carattere e lo ha dimostrato anche a Genova. Quando non giochi da due anni può capitare”.

Radu potrebbe scendere nuovamente in campo domenica contro l’Udinese dato che Handanovic è alle prese con un problema muscolare: “Se ci sarà da giocare sarà pronto. Il suo valore non viene intaccato da quello che è successo ieri sera. Si rialzerà presto”.