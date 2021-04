Inter, l’agente di D’Ambrosio svela: “Voleva lasciare il calcio”

Nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano Roma di Napoli, Vincenzo Pisacane, agente di Danilo D'Ambrosio, ha svelato un clamoroso retroscena sulla carriera del terzino nerazzurro.

L’agente ha riferito che il classe ‘88 in passato era intenzionato a lasciare il calcio per andare a lavorare nell’azienda di famiglia. L’episodio risale a molti anni fa, quando il terzino militava nella Juve Stabia:

"Parlai con lui dopo una partita Lucchese-Juve Stabia. Mi disse che non voleva un agente visto che voleva lasciare il calcio per lavorare nell’azienda del padre. Gli risposi che era un pazzo e non poteva abbandonare tutto. Quella sera stessa lo richiamai, mi chiese di aspettare perché doveva parlare con il padre. Dopo poco mi disse di sì. È partito tutto da lui. Gli devo tanto".