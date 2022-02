Inter, l'accordo con Moncler fa arrabbiare Nike: la situazione

Inter, si apre lo scontro tra i nerazzurri e la Nike.

La squadra di viale della Liberazione, nelle scorse settimane, ha concluso un accordo di sponsorizzazione con l'azienda di abbigliamento della Moncler. Tale accordo, però, non è affatto piaciuto allo sponsor tecnico attuale della squadra nerazzurra, ovvero la Nike, che ha tenuto a far conoscere la propria posizione inviando un documento il cui contenuto è entrato in possesso della testata Calcio e Finanza che, a sua volta, ne ha riportato il contenuto.

Ecco cosa viene riportato sul documento: "In base all’accordo di sponsorizzazione con Nike, potremmo stipulare accordi con marchi di abbigliamento e calzature limitati all’abbigliamento formale e alle scarpe formali. A seguito della firma dell’accordo di sponsorizzazione con Moncler, Nike ci ha formalmente comunicato che intende ridurre la commissione base di 1 milione di euro all’anno a titolo di compensazione per la rinuncia a tale limitazione e per aver consentito l’accordo di sponsorizzazione con Moncler. Attualmente stiamo discutendo con Nike poiché riteniamo che il nostro rapporto con Moncler sia pienamente conforme ai termini dell’accordo di sponsorizzazione esistente con Nike, ma non possiamo escludere che Nike tenti di trattenere tale importo dal pagamento della commissione di base in futuro o tenti di cercare qualsiasi altro rimedio".

Vedremo come si risolverà questa situazione nei prossimi mesi, di sicuro l'area commerciale della società lavorerà alacremente per trovare una via d'uscita, anche perchè, dopo il rosso dello scorso bilancio, la società nerazzurra deve impegnarsi ad aumentare i ricavi per fare in modo che si possa ridurre il passivo ed avere quanto più possibile i conti in ordine.