Inter, l'accoglienza della Curva Nord alla squadra questa mattina

Inter, il supporto della Curva Nord non manca nel momento forse più delicato della stagione.

Quando sono arrivati questa mattina per l'allenamento, Inzaghi e i calciatori nerazzurri hanno trovato fuori dai cancelli del Suning Training Centre (in memoria di Angelo Moratti) alcuni striscioni per dare la carica all'intera rosa in vista della trasferta di venerdì a Genova, contro i rossoblù. Se uno dei messaggi era generalizzato ("Con la forza si vincono le battaglie, col carattere si vincono le guerre. La Nord è con voi"), gli altri due erano dedicati ad altrettanti giocatori finiti sul banco degli imputati dopo la sconfitta col Sassuolo.

"Samir, non ti curar di loro. La Nord è con te" era per capitan Handanovic, criticato per il gol di Raspadori ma anche per il raddoppio di Giroud nel derby. "Lautaro aguanta, estamos con vos" ("Lautaro tieni duro, siamo con voi") era dedicato all'appannato Toro degli ultimi due mesi. L'attaccante argentino non segna in campionato dal 17 dicembre e dopo l'incredibile errore contro il Sassuolo si era scusato con i tifosi. Proprio come avvenuto dopo il rigore sbagliato nel derby d'andata.

Intanto, proprio alla sfida contro il Milan di martedì prossimo (andata della semifinale di Coppa Italia) vanno gli altri sforzi della Curva, che sta organizzando una speciale coreografia dopo essersi "astenuta" durante la sfida di campionato perché in polemica con la società che non le aveva elargito 150 biglietti in più.