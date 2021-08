Inter, Kolarov: uomo squadra. Esperienza e professionalità per Inzaghi

Ultimamente i tifosi dell'Inter (perlomeno la maggior parte di essi) sembrano aver quasi dimenticato Kolarov. Leggendo i commenti sui social, si nota che pochi sono quelli che si augurano di rivederlo in campo. Tanti fanno ironia ("Ma perché... È ancora con noi?"), altri ne sottolineano l'apporto quasi nullo dal punto di vista del minutaggio, dei punti, di gol e assist.

Sarebbe interessante sottoporre tutto ciò ad Antonio Conte, che da subito si era schierato in favore dell'arrivo del serbo. La risposta del mister sarebbe scontata: "Lo prenderei ancora, sicuro". Per vincere lo scudetto non ci sono stati tuttavia solo titolarissimi e riserve di lusso. Serve pure l'esperienza, anche dalla panchina e nei momenti in cui i riflettori sono spenti e conta la quotidianità di Appiano Gentile. Per questo la valutazione sulla stagione di Aleksandar tocca anche altri ambiti.

I numeri sono lì, c'è poco spazio per le interpretazioni: 11 presenze (sette in campionato, tre in Coppa Italia, una in Champions League) per un totale di 712' giocati con un solo assist, in campionato nel 2-2 interno contro il Parma. A inizio stagione ci fu il problema legato al Covid-19, poi un affaticamento muscolare più grave del previsto: il timbro di Kolarov sullo scudetto, numericamente parlando, è leggero. Al contrario c'è considerando un'importanza che chiunque, all'interno della Pinetina, gli ha riconosciuto: in allenamento ha sempre dato il 100%, i consigli per Bastoni (il collega nel ruolo) non sono mancati e mai ha fatto polemica per le esclusioni. Aleksandar, arrivato dalla Roma per 1,5 milioni (più 500.000 euro di bonus legati a determinati obiettivi personali e di squadra), ha vissuto da subito con entusiasmo l'ultima parentesi in una big della propria carriera.

Il nuovo contratto con l'Inter scadrà il 30 giugno 2022: Inzaghi ha chiesto ed ottenuto il prolungamento del serbo. Spesso l'età è un dettaglio, uno come Kolarov potrebbe fare comodo ancora. Oggi all'Inter come uomo-squadra, un domani altrove da protagonista.