Inter, Kolarov negativo al Covid-19: disponibile già contro il Bologna?

Arrivano buone notizie in casa Inter in vista dei prossimi impegni. Come riportato da Sky Sport, Aleksandar Kolarov è risultato negativo al Covid dopo l’ultimo tampone effettuato ed è quindi pronto a tornare regolarmente a disposizione di Antonio Conte e aggregarsi al resto del gruppo.

La sua convocazione per il match casalingo contro il Bologna di domani sera è però in forte dubbio dato che il giocatore, a causa dello stop forzato, non è ancora in condizioni fisiche ottimali. Il difensore infatti è fermo ai box da due settimane, dopo che era risultato positivo al Covid-19 al rientro dalla Nazionale.