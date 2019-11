Inter, ko per una pedina di Conte: la nota del club nerazzurro

Matteo Politano ko: questo l'esito degli accertamenti al giocatore che ha subito un infortunio alla caviglia sinisitra dopo il match contro il Borussia Dortmund in Champions. Nonostante questo il giocatore è rimasto comunque in campo ma gli esami non sono stati positivi.



Ecco la nota riportata dal sito ufficiale del club, con Conte che dovrà fare a meno dell'ex Sassuolo in vista delle prossime gare:



"Esami clinici e strumentali, tra ieri e questa mattina, per Matteo Politano presso l'Istituto Humanitas di Rozzano.

Gli accertamenti hanno evidenziato una distorsione della caviglia sinistra. Le condizioni di Politano, che nella prima fase di trattamento avrà la caviglia immobilizzata, saranno rivalutate nelle prossime settimane".