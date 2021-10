Inter-Juventus, ultim'ora: probabile tegola per Allegri

Aggiornamenti da parte di Sky Sport sulle condizioni di Paulo Dybala.

Il giocatore argentino è monitorato costantemente in casa Juventus. Sperava di poter rientrare tra i convocati della sfida contro la Roma, ma non ce l’ha fatta: nella giornata di oggi verranno fatte ulteriori valutazioni, il calciatore salterà la partita contro lo Zenit e c’è ancora da capire se ci sarà o meno nella sfida di San Siro, domenica contro l'Inter (qui il nostro avvicinamento al match).

Il problema è legato alla condizione del giocatore, che fisicamente sarebbe guarito dal problema muscolare alla coscia sinistra. Ma deve trovare la condizione giusta, senza quella rischia una ricaduta. Per questo precauzionalmente è rimasto fuori contro la Roma e resterà fuori in Champions League. Resta un punto interrogativo piuttosto grande al momento sull’Inter: entro domenica la decisione di Allegri e del suo staff in base alle condizioni di Paulo.

Stando così le cose, per il tecnico juventino rischia di essere una tegola non da poco data l'importante settimana in cui si è appena entrati. Da monitorare anche le condizioni di De Ligt, affaticato all'adduttore ed in dubbio a sua volta per lo Zenit. Per l'olandese, tuttavia, si respira ottimismo in vista del big match di domenica.