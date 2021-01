Inter-Juventus, ufficializzate le date del doppio confronto di Coppa Italia

La Lega calcio di Serie A ha comunicato le date e gli orari delle semifinali di Coppa Italia. Il match d’andata Inter-Juventus si disputerà martedì 2 febbraio alle ore 20:45 a San Siro; mentre la gara di ritorno si giocherà una settimana dopo, martedì 9 febbraio, sempre alle 20:45 all'Allianz Stadium di Torino.

Per il match di andata, i nerazzurri non avranno a disposizione Romelu Lukaku e Achraf Hakimi, squalificati entrambi per una giornata in seguito all’ammonizione rimediata nel match dei quarti di finale contro il Milan.

La squadra che uscirà vincente dalla doppia sfida affronterà la formazione che passerà il turno tra Atalanta e Napoli nella finalissima della competizione.