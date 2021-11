Inter-Juventus, Supercoppa a San Siro? Arriva la risposta di Dal Pino

Inter-Juventus, resta ancora incerto il luogo in cui si disputerà la Finale di Supercoppa Italiana. Stando alle ultime indiscrezioni, l’ipotesi al momento favorita sarebbe quella di giocarla al San Siro ma resta ancora in piedi la pista Arabia Saudita, che sembrava scontata fino a qualche settimana fa (qui l'articolo). Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare la decisione ufficiale.

Ad affermarlo è stato Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, ai microfoni de a "La politica nel pallone" in onda sull’emittente radiofonica GR Parlamento. Il numero uno ha confermato che le alternative sarebbero due, ovvero di giocare il match a Milano o in Arabia Saudita e che il prossimo giovedì dovrebbe arriva la decisione. In questa settimana a infatti è in programma un Consiglio di Amministrazione per prendere una decisione definitiva. L’amministratore delegato De Sergio, intanto, è stato in Arabia Saudita la scorsa settimana.

Dal Pino ha anche detto la sua sulla questione stadi, attualmente con capienza massima al 75%. Il presidente della Lega è stato duro sull’argomento, dichiarando che a suo parere non è possibile avere i cinema al 100% e gli stadi no. In Italia, nonostante la curva epidemiologici sia migliore rispetto ad altri paesi in cui è permessa la capienza massima, continuano queste limitazioni anche con il green pass. A proposito Dal Pino ha dichiarato: “Il derby è stato un grande spot, una partita bellissima, peccato non avere il 100% del pubblico presente, così come per Italia-Svizzera, una gara fondamentale per la qualificazione al Mondiale. La partita di ieri avrebbe potuto fare un milione e mezzo in più se lo stadio fosse stato pieno, così come per le partite di Champions e le gare di cartello. Poi i tifosi non devono stupirsi se le nostre squadre sono costrette a vendere giocatori per competere".