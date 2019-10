Inter Juventus, Skriniar chiaro sulla difesa: il commento del giocatore

Milan Skriniar ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Il difensore nerazzurro ha analizzato il match di questa sera.

Il suo commento: "Abbiamo fatto una partita non bellissima ma abbastanza bene. Non siamo riusciti a far gol nonostante le occasioni create e il possesso palla. Juve è una squadra forte lo sapevamo. Noi dobbiamo migliorare su tante cose quindi dobbiamo andare avanti".

"Secondo me dobbiamo essere più aggressivi e più attaccati agli uomini", la risposta del difensore nerazzurro alla domanda di Bergomi sulle reti prese contro Barcellona e Juventus.