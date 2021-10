Inter-Juventus, sfida nella sfida: tra grandi ex e retroscena di mercato

Inter-Juventus sarà un match pieno di incroci, tra grandi ex e retroscena di mercato.

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina ha fatto il punto sui diversi casi incrociati a partire dai due allenatori, Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri, che avrebbero potuto ritrovarsi nella squadra opposto. L’attuale tecnico nerazzurro, infatti, nell’estate del 2019 era stato scelto da Paratici per sostituire il livornese ma il contratto con la Lazio e la volontà di Claudio Lotito di trattenerlo bloccarono tutto. Allegri, invece, avrebbe potuto essere sulla panchina nerazzurra in questa stagione, ma non solo. Nel corso degli ultimi anni è stato più volte accostato all’Inter ma quest’estate ci è andato davvero vicino. La dirigenza nerazzurra lo aveva individuato lo scorso maggio come il profilo ideale in caso di addio di Antonio Conte ma la Juventus anticipò la concorrenza.

Da non dimenticare anche Edin Dzeko che sembrava a un passo dalla Juventus lo scorso anno come possibile sostituto di Cristiano Ronaldo. Inter-Juventus (ecco come seguire il match con Interdipendenza.net) è anche la sfida dei grandi ex, sia in campo che in tribuna. L’osservato speciale per domenica sarà senza dubbio Arturo Vidal, che potrebbe partire nuovamente da titolare al posto di Hakan Calhanoglu. Il cileno ha vestito la maglia bianconera per 4 stagioni, collezionando altrettanti scudetti, una Coppa Italia e due Supercoppe. Il centrocampista ha già punito la sua ex squadra nel match del gennaio scorso dove realizzò la prima rete con la maglia nerazzurra. L’altro grande ex è Beppe Marotta, passato all’Inter dopo ben 8 anni ai bianconeri.