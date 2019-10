Inter-Juventus, quanti "ex" domani a San Siro dentro e fuori dal campo

Non è mai una sfida banale quella tra Inter e Juventus, specie quando un calciatore, un allenatore o un dirigente ha dei precedenti con l'una o con l'altra squadra.

Tra i calciatori abbiamo innanzitutto Leonardo Bonucci, approdato nel settore giovanile interista nel 2005 e passato in bianconero cinque anni più tardi dopo varie esperienze in giro per l'Italia.

A fare il percorso inverso invece, dal bianconero al nerazzurro, abbiamo Antonio Candreva e Kwadwo Asamoah. Il primo è stato a Torino solo sei mesi, dal gennaio 2010 al successivo giugno ed è approdato all'Inter nell'estate del 2016. Il ghanese invece, arrivato alla Juventus nel 2012, si è trasferito a Milano a parametro nell'estate 2018.

Infine abbiamo forse gli ex più "odiati" dal popolo bianconero: Beppe Marotta e Antonio Conte. Il primo a Torino ha ricoperto la veste di Direttore Generale per ben 8 anni, dal luglio 2010 all'ottobre 2018. Il tecnico salentino invece, in bianconero è stato calciatore dal 1991 al 2004 e allenatore dal 2011 al 2014.

Per quest'ultimo, alcuni attivisti juventini hanno addirittura richiesto al presidente Andrea Agnelli di rimuovere dallo Stadium la stessa col nome dell'attuale tecnico interista. Il Presidente bianconero però, ha bocciato tale iniziativa.