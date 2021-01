Inter-Juventus probabili formazioni: Conte ha già scelto, Pirlo con un dubbio

Inter e Juventus sono al lavoro per preparare il big match in programma domenica sera alle ore 20:45 allo Stadio San Siro. Sfida importantissima non solo per la rivalità tra le due squadre ma anche per la classifica; i bianconeri con una vittoria potrebbero portarsi a un solo punto dai nerazzurri al secondo posto in classifica.

Secondo quanto riportato da SportMediaset, Antonio Conte si affiderà al solito 3-5-2 con il rientro di Brozovic in mediana affiancato da Barella e Vidal con Hakimi e Young sulle fasce. Tra i pali Handanovic con Skriniar, De Vrij e Bastoni in difesa. In attacco Lautaro e Lukaku.

Andrea Pirlo, invece, sarebbe ancora alle prese con alcuni dubbi di formazione. Probabile 3-4-1-2 con Danilo, Bonucci e uno tra Chiellini e Demiral. A centrocampo recuperato McKennie che partirà dal primo minuto al fianco di Bentancur con Chiesa e Frabotta sugli esterni,. In attacco torna la coppia Ronaldo-Morata. I bianconeri potrebbero avere anche a disposizione Cuadrado e Alex Sandro, tutto dipenderà dall’esito del tampone.