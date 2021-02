Inter-Juventus probabili formazioni: Brozovic titolare, un dubbio per Pirlo

Domani sera allo Stadio San Siro andrà in scena il big match Inter-Juventus, valido per la semifinale d’andata di Coppa Italia. Entrambe le squadre sono reduci da una vittoria nell’ultimo turno di campionato: i nerazzurri con il Benevento, mentre i bianconeri in trasferta contro la Sampdoria.

Come riportato da SportMediaset, Antonio Conte dovrebbe riconfermare il solito 3-5-2 e affidarsi alla miglior formazione possibile. I nerazzurri saranno costretti a Romelu Lukaku e Achraf Hakimi, entrambi squalificati per un turno dopo il cartellino giallo rimediato ai quarti di finale contro il Milan. In difesa Skriniar, De Vrij e Bastoni a blindare la porta di Handanovic. In mediana torna titolare Brozovic con Barella e Vidal interni di centrocampo, mentre sulle fasce toccherà a Darmian e Young. In attacco ci sarà Sanchez al fianco di Lautaro Martinez.

Anche Andrea Pirlo non sembrerebbe intenzionato a fare turnover per il match di domani. In porta ci sarà Buffon con De Ligt e Bonucci al centro della difesa. Sulla destra Cuadrado, mentre a sinistra Danilo. In mezzo al campo Arthur, Bentancur e McKennie con Chiesa. In attacco Cristiano Ronaldo con uno tra Kulusevski e Morata

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Kolarov; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Sanchez, Lautaro Martinez.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo; Chiesa, Arthur, Bentancur, McKennie; Kulusevski, Cristiano Ronaldo.