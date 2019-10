Inter Juventus Primavera, nerazzurri in vantaggio a fine primo tempo

E' terminato pochi istanti fa il primo tempo tra Inter e Juventus, gara valida per il campionato Primavera. Nerazzurri in vantaggio per 2-1 in una gara molto intensa.

Partenza sprint dell'Inter, trascinati da uno splendido spunto sulla destra di Squizzato che guadagna il fondo saltando secco Anzolin e regala un pallone a Colombini solo da spingere in rete.

Momentaneo pareggio bianconero con Sene, che fulmina Pozzer dopo un ottimo spunto di Anzolin. Nuovo vantaggio dell'Inter dopo due minuti con Fonseca: colpo di testa vincente del numero 11, che prende il tempo alla folta concorrenza bianconera in area e gira a rete un calcio d'angolo battuto da Agoume.