Inter- Juventus, pagelle: difesa super, Barella il migliore

Partita che doveva essere vinta. Partita che doveva dire tanto degli obiettivi dell’Inter. E’ partita che ha detto tanto. Un 2-0 e un dominio dell’avversario come non lo si vedeva da tempo e che regalano tre punti d’oro, che mettono pressione al Milan e che allontanano la Juve dalle zone alte della classifica. Oggi tutti promossi, per una serata magica.

Ecco le pagelle dei giocatori dell’Inter:

HANDANOVIC, 7: Più impegnato da regista che da portiere stasera. Trova sempre la linea di passaggio corretta con tutti i reparti. Nel finale super-parata su Chiesa. Finalmente mantiene la rete inviolata.

SKRINIAR, 7: Insuperabile. Oramai è definitivamente tornato. Ferma Ronaldo e Ramsey e da una sicurezza difensiva incredibile. Ritrovato.

DE VRIJ, 7: Comanda la difesa e funge da primo regista arretrato. Pochi fronzoli: con lui Morata non la vede mai.

BASTONI, 7,5: Pulito, elegante e preciso. Insieme a Barella, il migliore tra i nerazzurri. Chiude tutto e trova un assist spaziale per lo stesso Barella, valido per il 2-0.

HAKIMI, 7: Un pendolino efficace sia in fase offensiva che difensiva. Punta Frabotta e lo fa sempre bene e manda in sofferenza Ramsey. Nel finale vicino al gol.

BARELLA, 8: Maestoso. Monumentale. Mille polmoni a servizio della squadra che annullano la metà campo della Juventus. Gran gol con inserimento profondo, dopo un lancio spaziale di Bastoni.

BROZOVIC,7: Riesce sempre a posizionarsi al posto giusto, nel momento giusto. Trova la traccia quando serve ed è fenomenale nelle uscite da dietro. Quando gioca in questo modo, è un piacere per il cuore.

VIDAL, 7: In campo, fa vedere chi comanda. Una prestazione maiuscola e d’orgoglio. Gol di testa su inserimento come ai vecchi tempi. Poteva risparmiarsi, prima della partita, il bacio allo stemma della Juventus.

(GAGLIARDINI, 6,5: Entra bene in campo a conservazione del risultato. Ottima prova).

YOUNG, 7: Non rischia praticamente nulla. Anche lui un moto perpetuo sulla fascia, sia dietro che davanti. Ammonizione ingenua, per spostare via un pallone a Ronaldo.

(DARMIAN, 6,5: Entra per conservare il risultato e lo fa bene, essendo sempre puntuale su Kulusevski).

LUKAKU, 7: Partita di sacrificio in cui vince spesso i duelli contro Chiellini. Finalmente ammutolisce chi sostiene che nelle partite che contano si nasconde. Una grinta incredibile al servizio dei compagni.

LAUTARO, 6,5: Partita di sacrificio senza dubbio. I suoi movimenti fanno ammattire Bonucci che ci capisce poco o nulla. Mezzo voto in meno per le incredibili occasioni mancate.

(SANCHEZ. Sv: Entra molto bene in gara).

All. CONTE, 7: Prepara magistralmente la partita. Annulla la Juventus con le sue armi: chiusura degli spazi e contropiede. Stavolta non sbaglia i cambi e la differenza in campo si è vista.