Inter-Juventus 1-0, NERAZZURRI IN FINALE DI COPPA ITALIA: rivivi il match con noi!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 26/04/2023

94′ – Finisce qui! INTER IN FINALE DI COPPA ITALIA!

91′ – Ammonito Mkhitaryan

90′ – Quattro minuti di recupero

81′ – Esce Calhanoglu per Gagliardini

78′ – Entra Pogba per Miretti

77′ – Escono Lautaro e Dimarco ed entrano Gosens e Correa

72′ – Occasione Inter! Dimarco batte la punizione, palla che arriva a Mkhitaryan che calcia a botta sicura e strepitosa parata di Perin

67′ – Escono Dzeko e Barella per Lukaku e Brozovic. Esce Bonucci per Danilo

66′ – Occasione Inter! Dumfries galoppa sulla destra, mette in mezzo, ma Lautaro non tocca per un soffio

61′ – Dentro Paredes per Locatelli

58′ – Ammonito Locatelli

51′ – Gol annullato a Dzeko per fuorigioco di partenza

50′ – Perde un brutto pallone l’Inter, Locatelli ci prova col sinistro, ma Onana blocca

45′ – Inizia la ripresa a San Siro con Milik al posto di Kostic

Una buona Inter in questa prima frazione di gioco, con trame interessanti e occasioni che potevano essere sfruttate in miglior modo. Alla fine la squadra di Inzaghi va in vantaggio con il gol di Dimarco, imbeccato da un passaggio illuminante di Barella. Ma i nerazzurri non possono fidarsi della Juventus contro cui il pericolo è sempre dietro l’angolo. E’ necessario andare alla ricerca del raddoppio.

46′ – Finisce il primo tempo

45′ – Un minuto di recupero

37′ – Disimpegno sbagliato per la Juventus, palla che arriva a Lautaro. Il Toro calcia subito, ma Perin blocca in due tempi

33′ – Occasione Juventus! Kostic ci prova col destro da fuori, ma Onana manda in angolo

31′ – Dimarco ruba palla a Di Maria e riparte, mette un cross arretrato per Lautaro che stoppa, ma calcia alto

25′ – Occasione Juventus! Alex Sandro crossa in mezzo, De Sciglio di testa, ma palla a lato

20′ – Occasione Inter! Locatelli perde palla ingenuamente al limite, Lautaro calcia subito e sfiora il palo

15′ – Dimarcooooooo! Bella azione nerazzurra con Barella che imbuca Dimarco che a sua volta batte di esterno sinistro Perin

12′ – Occasione Inter! Angolo di Calhanoglu, spizza Bastoni e Alex Sandro anticipa di un soffio Dumfries pronto a colpire

3′ – Occasione Inter! Barella crossa, Lautaro sfiora di poco e Dzeko manda di poco a lato

1′ – Inizia la partita a San Siro

Inter-Juventus, ancora pochi istanti prima dell’inizio della partita. Allo stadio San Siro, andrà in scena la sfida tra la squadra bianconera di Massimiliano Allegri e quella nerazzurra di Simone Inzaghi. Entrambe le compagini saranno pronte a darsi battaglia, dopo l’1-1 della partita d’andata, per trovare la finale di Coppa Italia, e giocarsi il trofeo contro chi passerà il turno tra Fiorentina e Cremonese.

La squadra bianconera, avrà il dente avvelenato dopo aver ottenuto tre sconfitte consecutive in campionato, contro Lazio, Sassuolo e Napoli, ed il pareggio di Europa League contro lo Sporting Lisbona che è valso l’accesso in semifinale. I nerazzurri, invece, sono tornati a vincere ad Empoli, ma non dovranno dormire sugli allori, dal momento che soffrono parecchio il gioco chiuso e fatto di ripartenze delle squadre del tecnico toscano.

Intanto, di seguito, ecco le scelte definitive dei due allenatori:

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko.

All. Simone Inzaghi.

JUVENTUS (3-5-1-1): Perin; Bremer, Bonucci, Alex Sandro; De Sciglio, Rabiot, Locatelli, Miretti, Kostic; Di Maria; Chiesa.

All. Massimialiano Allegri.