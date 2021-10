Inter Juventus, Morata vuole recuperare: il punto sul suo infortunio

Alvaro Morata vuole giocare contro l'Inter.

L'attaccante spagnolo, attualmente alle prese con una lesione al bicipite femorale della coscia destra, ha intenzione di essere disponibile per il Derby d'Italia in programma il prossimo 24 ottobre a San Siro. E' quanto trapela dalla redazione di Sky Sport che ha poi aggiunto che l'ex Atletico Madrid si sta allenando a parte e che oggi alla Continassa ha svolto un lavoro con la palla. Quel che è certo, è che Morata non potrà essere arruolato da Massimiliano Allegri per le sfide contro la Roma in campionato dopo la sosta e in Champions League contro lo Zenit San Pietroburgo (così come Adrien Rabiot, risultato positivo al COVID-19).

Insomma, la volontà di Morata di far parte dei disponibile per il match contro i campioni d'Italia è palpabile. Ma c'è un altro attaccante che ha intenzione di recuperare da un infortunio per essere disponibile contro l'Inter. Si tratta di Ciro Immobile, centravanti della Lazio che è stato ai box per una lesione al flessore della coscia destra.

Stando a quanto riferito da Tuttosport, il n°17 e capitano laziale dovrà attendere le giornate di domani e dopo domani per capire come risponderà il muscolo al contatto col campo. In caso di forfait di Immobile, Maurizio Sarri per la sfida contro i nerazzurri in programma il prossimo 16 ottobre all'Olimpico, dovrà decidere se puntare su Vedat Muriqi o se spostare Pedro al centro dell'attacco (in questo caso lo spagnolo farebbe il falso nueve) con Mattia Zaccagni che agirebbe come esterno sinistro.