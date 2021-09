Inter-Juventus: mistero sulla Supercoppa. Manca un dettaglio cruciale

Inter-Juventus sarà la gara valevole per la Supercoppa. Sull'incontro però manca ancora un dettaglio cruciale. Nerazzurri e bianconeri torneranno a sfidarsi per la prima volta dal 2005, quando decise una rete di Juan Sebastian Veron.

La Supercoppa 21/22, come annunciato già a maggio dal presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, si giocherà in Arabia Saudita. Luogo che potrebbe portare fortuna a Simone Inzaghi. Il neo tecnico nerazzurro ha già sfidato e vinto (per 3-1) proprio la Juventus nella finale del 2019: uno dei momenti in cui il tecnico piacentino fu l'unico, in grado, di interrompere la 'tirannia' bianconera dello scorso decennio. Dunque trofeo che "torna" in Arabia dopo l'ultima edizione disputata in Italia, al Mapei Stadium, a causa della pandemia da Covid19 e di tutte le regole che sono state imposte per il suo contenimento.

Cosa manca allora?

Quando si disputerà il Derby d'Italia. Alcune indicazioni importanti arrivano dalle ultime sette edizioni del trofeo, giocate tutte in pieno inverno. Il big match dovrebbe arrivare, dunque, tra metà dicembre e metà gennaio. Di fatto, l'ultima volta che andò in scena la Supercoppa Italiana fu il 20 gennaio, con l'ufficialità della data che arrivò però solo il 20 novembre. Dunque non resta che attendere ancora diverse settimane prima di scoprire con certezza quando Inzaghi sfiderà Allegri per il primo trofeo della stagione.