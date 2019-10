Inter Juventus, Marotta: "Stasera sfida importante. Contento di essere qui"

Giuseppe Marotta ha parlato a Sky Sport.

Queste le sue parole: "Il Conte normalissimo del pre partita, le prepara nel modo giusto. Il match sarà un test che ci darà delle indicazioni importanti. Oggi sono all'Inter e sono contento di esserlo. Stasera è una partita importante e spero che sia uno spot per tutto il movimento".

Continua Marotta: "È una partita importante come ho detto prima. È favorita la Juventus, ma noi contiamo sulle nostre forze. Siamo primi in classica e vogliamo continuare. Le motivazioni sono molto alte. La storia non si cancella, ma pensiamo al presente. Siamo fiduciosi per la crescita".