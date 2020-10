Inter Juventus, Marelli sul file audio sparito: "VAR non poteva intervenire"

In un'intervista concessa in esclusiva a Il Mattino qualche mese fa, l'ex Procuratore Federale della FIGC Giuseppe Pecoraro iniziò a tentare di far luce su uno degli episodi arbitrali più dubbi e influenti del campionato di Serie A 2017-2018: quello del fallo di Miralem Pjanic ai danni dell'interista Rafinha che avrebbe dovuto portare alla seconda ammonizione, con conseguente espulsione, per il bosniaco.

Secondo Pecoraro la Lega gli fece pervenire (con sei mesi di ritardo) la traccia video (senza allegare anche quella audio) del colloquio tra l'arbitro del match di San Siro Daniele Orsato e l'allora addetto al VAR Paolo Valeri. Una dichiarazione che destò senza dubbio sospetto e che ancora oggi cela un enorme mistero.

Ad esprimere la propria opinione a riguardo, ci ha pensato Luca Marelli sulle frequenze di TMW Radio. Secondo l'ex arbitro, la traccia audio non è presente poiché "in quel momento il Var non può intervenire. E poi basta vedere il labiale di Orsato, che non parla". Insomma, secondo Marelli l'audio non è sparito, bensì non è mai esistito.