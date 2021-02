Inter-Juventus, le formazioni ufficiali: novità sulle fasce per Conte

A distanza di due settimane dalla netta vittoria nerazzurra in campionato, è di nuovo tempo di derby d'Italia per Inter e Juventus, e questa volta in palio c'è il primo round per accedere alla finalissima di Coppa Italia.

Per quanto riguarda le scelte di campo, Antonio Conte dovrà fare a meno di due big come Romelu Lukaku e Achraf Hakimi, entrambi squalificati. In difesa confermato il terzetto formato da Skriniar, De Vrij e Bastoni, mentre sulle fasce toccherà a Darmian sulla destra e a Young sul versante opposto. In cabina di regia rientra Brozovic, ai cui lati agiranno Barella e Vidal. Scelte obbligate in attacco, dove la manovra offensiva sarà affidata al tandem formato da Sanchez e Lautaro Martinez.

Inter-Juventus: le formazioni ufficiali

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Sanchez, Lautaro.

Juventus (4-4-2): Buffon; Demiral, De Ligt, A.Sandro; Cuadrado, McKennie, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi; Kulusevski, Ronaldo.