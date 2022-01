Inter-Juventus, le formazioni ufficiali: Inzaghi con i titolarissimi, out Dybala

Inter-Juventus, tutto pronto allo Stadio San Siro per il match di questa sera valido per la trentaquattresima edizione della Supercoppa italiana. Le due squadre si giocano il primo trofeo stagionale. Ecco di seguito le scelte ufficiali di formazione di Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri:

Nerazzurri in campo con il solito 3-5-2 con Skriniar, De Vrij e Bastoni davanti ad Handanovic. Sulle fasce confermati Dumfries e Perisic. In cabina di regia Brozovic con Barella e Calhanoglu ai suoi lati. In attacco sarà Dzeko ad affiancare Lautaro, con Sanchez in panchina pronto ad entrare a partita in corso.

I bianconeri schierano un 4-4-2 con Morata e Kulusevski in attacco, soltanto panchina per Dybala. In mezzo al campo Locatelli e Rabiot con McKennie e Bernardeschi sulle fasce. In difesa torna Chiellini con Rugani, i terzini saranno De Sciglio ed Alex Sandro. Perin tra i pali.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.

Juventus (4-4-2) Perin; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot, Bernardeschi; Kulusevski, Morata.