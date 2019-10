Inter Juventus, le formazioni ufficiali: Conte si affida al suo pupillo

Pochi minuti e Inter e Juventus si sfideranno in uno stadio Meazza gremito. Antonio Conte ha ufficializzato gli undici che sfideranno la Juventus di Maurizio Sarri.

La bella notizia per il tecnico dell'Inter arriva da Romelu Lukaku, perfettamente ristabilito dopo i problemi fisici che lo avevano messo ko per la trasferta di Barcellona in Champions League. Sarà lui ad affiancare Lautaro Martinez in attacco. A centrocampo, Conte sceglie gli uomini migliori: Barella e Sensi affiancheranno Brozovic in mezzo al campo.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, Skriniar, de Vrij; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro, Lukaku.

A disp.: Padelli, Berni, Bastoni, Ranocchia, Biraghi, Candreva, Vecino, Gagliardini, Borja Valero, Lazaro, Politano.