Inter Juventus: la rabbia di D'Ambrosio, "voglio stupire"

Danilo D'Ambrosio ha parlato oggi ai microfoni di Sport Mediaset per introdurre il big match di domenica sera a San Siro contro la Juventus.. Il laterale nerazzurro è stato schietto come al suo solito: "Dopo Barcellona ci sono rabbia e amarezza perchè non abbiamo vinto. Puntiamo ogni partita a vincere, non vogliamo avere nessun rammarico.

La Juve ha più di 11 giocatori di livello, Ronaldo è la stella ma c'è una squadra dietro che gli permette di esprimersi al meglio. Siamo un gruppo che lotta su ogni pallone: basandomi sul nostro lavoro e sul nostro allenatore, dico che ce la possiamo fare. Juve e Napoli da diversi anni vincono più partite di noi, ecco il gap che c'è con loro".

Infine il numero 33 nerazzurro ha parlato anche del suo momento: "Cerco di stupire, lavoro ogni giorno al massimo. Non mi interessa quello che è stato, voglio fare qualcosa di importante nel presente. Stiamo crescendo e vogliamo vincere più partite possibili".