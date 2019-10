Inter Juventus: la carica di Conte arriva fino fuori dalla Pinetina

Inter Juventus non è mai una partita "normale", tanto più domani, quando l'Inter riceverà i rivali guardandoli dall'alto al basso per la prima volta dopo molti anni. Ancor più infuocata sarà per mister Conte, che per la prima gioca contro il suo passato.

Il taccuino del tecnico salentino non prevede la parola sconfitta contro nessuno, tantomeno in un'occasione come questa. Per questo la preparazione del big match sembra essere ancor più approfondita di sempre.

Lo conferma Andrea Paventi di Sky Sport secondo il quale Conte ha fatto svolgere l'allenamento pomeridiano con una intensità massima alla quale ha dato il suo pieno apporto con urla che sono state udite fino oltre i cancelli della Pinetina.